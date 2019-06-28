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Непобеждённый американский боксёр Деметриус Андраде (28-0, 17 КО) провёл успешную вторую защиту чемпионского титула по версии WBO в среднем весе.

На турнире в Провиденсе (США) он победил по очкам поляка Мацея Сулецкого (28-2, 11 КО). Андраде владел ощутимым преимуществом на протяжении всего боя и все трое судей отдали ему победу со счётом 120:107. Американце провёл уже вторую защиту завоёванного в 2018 году титула.

Как сообщал News.ru, непобеждённый американский средневес Джермалл Чарло отстоял чемпионский титул по версии WBC, победив по очкам соотечественника Брэндона Адамса.