Американский боксёр вызвал Макгрегора на два поединка
Андрей Лёвин
14:52, 15 июня 2019
https://static.news.ru/photo/93665a86-8f64-11e9-aa22-fa163e074e61_1024.jpgРеджис Прогрейс (в центре)Фото: instagram.com/regisprograis
Чемпион мира по боксу по версии WBA Реджис Прогрейс бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макрегору на два поединка.
Не бросай вызов актёрам, если ты настоящий боец. Не вызывай моего менеджера. Думаю, я единственный чемпион мира по боксу, кто готов встретиться с тобой как на ринге, так и в октагоне, — написал Прогрейс в своём Instagram-аккаунте.