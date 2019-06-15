Реджис Прогрейс (в центре) Фото: instagram.com/regisprograis

Чемпион мира по боксу по версии WBA Реджис Прогрейс бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макрегору на два поединка.

Не бросай вызов актёрам, если ты настоящий боец. Не вызывай моего менеджера. Думаю, я единственный чемпион мира по боксу, кто готов встретиться с тобой как на ринге, так и в октагоне, — написал Прогрейс в своём Instagram-аккаунте.

Таким образом, американец вызвал Конора на боксёрский бой и поединок по правилам MMA.

У 30-летнего Макгрегора 21 победа и четыре поражения в 25 поединках.

Ранее News.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором.