https://static.news.ru/photo/93665a86-8f64-11e9-aa22-fa163e074e61_1024.jpg Реджис Прогрейс (в центре) Фото: instagram.com/regisprograis

Чемпион мира по боксу по версии WBA Реджис Прогрейс бросил вызов ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макрегору на два поединка.

Не бросай вызов актёрам, если ты настоящий боец. Не вызывай моего менеджера. Думаю, я единственный чемпион мира по боксу, кто готов встретиться с тобой как на ринге, так и в октагоне, — написал Прогрейс в своём Instagram-аккаунте.

@thenotoriousmma don’t call out an actor if you’re a real fighter. Matter of fact, don’t call out my manager. I’m probably the only world boxing champ who would fight in the ring and in octagon. @danawhite pic.twitter.com/0Bonw7CUQm — Rougarou (@RPrograis) 14 июня 2019 г.

Таким образом, американец вызвал Конора на боксёрский бой и поединок по правилам MMA.

У 30-летнего Макгрегора 21 победа и четыре поражения в 25 поединках.

Ранее News.ru писал, что Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором.