Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чемпион Absolute Championship Berkut (ACB, ныне Absolute Championship Akhmat (АСА) ) Али «Халк» Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев 27 сентября встретятся в одном из самых ожидаемых ММА-противостояний. На кону — титул чемпиона АСА в лёгком дивизионе (до 70 кг).

Бой возглавит турнир АСА 98, который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене», сообщает пресс-служба организации. 29-летний Али Багов из Кабардино-Балкарии в ММА провёл 37 поединков, в 27 одержав победы. В...