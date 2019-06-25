Американский боец высказался в адрес Хабиба Нурмагомедова
Андрей Лёвин
14:53, 25 июня 2019
https://static.news.ru/photo/be7c5bc4-9740-11e9-bc80-fa163e074e61_1024.jpgХабиб НурмагомедовФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Американский полутяжеловес Джон Джонс высоко отозвался о российском чемпионе Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
Хабиб настоящий мужчина, я его уважаю. Его рекорд всё говорит за него. Он настоящий трудяга, — приводит tofight слова Джонса.
30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.
Бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Этот поединок станет первым для российского бойца после дисквалификации, полученной за потасовку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
Ранее News.ru писал, что в Тольятти застрелили 28-летнего российского дзюдоиста.