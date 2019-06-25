Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Американский полутяжеловес Джон Джонс высоко отозвался о российском чемпионе Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

Хабиб настоящий мужчина, я его уважаю. Его рекорд всё говорит за него. Он настоящий трудяга, — приводит tofight слова Джонса.

30-летний Нурмагомедов — первый и единственный российский чемпион UFC. Его профессиональный рекорд — 27 побед в 27 поединках.

Бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Этот поединок станет первым для российского бойца после дисквалификации, полученной за потасовку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Ранее News.ru писал, что в Тольятти застрелили 28-летнего российского дзюдоиста.

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