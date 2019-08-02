https://static.news.ru/photo/868aa7c4-b532-11e9-9f3a-fa163e074e61_660.jpg Эдди Альварес Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Эдди Альварес (30-7) на турнире в Маниле победил удушающим приёмом филиппинца Эдуарда Фолоянга (21-8) и вышел в финал Гран-при ONE в лёгком весе.

В первом раунде Альварес оказался на полу после мощного лоу-кика соперника. Фолоянг бросился добивать его в партере, но упустил инициативу, отдал сопернику спину и проиграл после удушающего приёма. В финале Гран-при Альварес, проигравший в предыдущем бою россиянину Тимофею Настюхину, сразится с представителем Турции Сайгидом Гусейном Арсланалиевым.

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