https://static.news.ru/photo/44c3251e-b3a7-11e9-ae93-fa163e074e61_660.jpg Алексей ОлейникФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Олейник (57-13-1) избежит операции в связи с переломом ноги.
У Алексея двойной перелом без смещений и фракций. Операция на данный момент не требуется. Если всё будет хорошо, то неделю-две будет необходимо передвигаться с костылями, а потом около трёх недель — в специальном ботинке, — сообщил собеседник ТАСС.
21 июля Олейник проиграл тяжёлым нокаутом в первом раунде Уолту Харрису (13-7) на турнире UFC в Техасе.
Как сообщал News.ru, британский тяжеловес Диллиан Уайт победил по очкам колумбийца Оскара Риваса и отстоял временный титул чемпиона по версии WBC.