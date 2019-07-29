Александр Емельяненко Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко вступил в решающую фазу переговоров с промоутерской компанией Bare Knuckle FC, специализирующейся на поединках на голых кулаках.

Друзья, сегодня я получил контракт от Bare Knuckle FC. Сейчас мы начинаем заниматься визовым вопросом. Буду держать вас в курсе новостей, — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что соперником Емельяненко может стать экс-претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон.

Как сообщал News.ru, глава UFC Дэйна Уайт рассказал, как не смог организовать бой Фёдора Емельяненко и Брока Леснара.

 

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