Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко вступил в решающую фазу переговоров с промоутерской компанией Bare Knuckle FC, специализирующейся на поединках на голых кулаках.
Друзья, сегодня я получил контракт от Bare Knuckle FC. Сейчас мы начинаем заниматься визовым вопросом. Буду держать вас в курсе новостей, — написал Емельяненко на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что соперником Емельяненко может стать экс-претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон.
Как сообщал News.ru, глава UFC Дэйна Уайт рассказал, как не смог организовать бой Фёдора Емельяненко и Брока Леснара.