Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Российский легковес Арман Царукян, ставший известным благодаря совместным тренировкам с соперником Хабиба Нурмагомедова Дастином Порье, намерен принять участие в турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) в Москве.

Арман не получил травм в последнем поединке. Он с удовольствием готов выступить в Москве. Мы уже оповестили руководство UFC, что он будет готов и горит желанием там выступить, — приводит...