Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что мировое коммунистическое сообщество поддерживает Россию. В подтверждение своего высказывания лидер партии в Telegram-канале напомнил, как 21 апреля все шесть представителей Португальской компартии бойкотировали местное парламентское заседание в ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского.

Все шесть депутатов от Португальской коммунистической партии бойкотировали заседание парламента во время выступления главаря бандеровского режима Зеленского 21 апреля. Важно подчеркнуть, что коммунисты были единственной партией, отказавшейся присутствовать на данном «мероприятии», — сказал лидер КПРФ.

Зюганов также отметил, что коммунисты по всему миру единодушно «осознали истинную» причину военной спецоперации РФ на Украине и поддержали действия России.

Ранее глава КПРФ заявил, что Россия должна выполнить задачи по «демилитаризации и денацификации» Украины, иначе всем снова придётся «надеть шинели».