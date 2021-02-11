Зюганов рассказал, как Белоруссия предотвратила катастрофу «большой России»

https://static.news.ru/photo/740e8104-6c80-11eb-aa4e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о предотвращении катастрофы в «большой России» и объяснил, как Белоруссия смогла «спасти русский мир».

По его словам, власти республики смогли побороть организованную преступность, а также отразить нападение «коллективного Запада».

Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. Эта катастрофа была бы похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального, — рассказал радиостанции «Говорит Москва» политик.

Зюганов уверен, что президент Соединённых Штатов Джо Байден считает РФ «врагом номер один». Лидер партии порассуждал и о подготовке на Западе сил, направленных на организацию «оранжевых проказ и цветных революций».

Продолжают нас душить по всем направлениям. Белоруссия прикрыла нас с запада так же, как Брестская крепость в 1941-м прикрывала великую Советскую страну, — подытожил он.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в последние месяцы столкнулась с испытаниями, сравнимыми с теми, которые предопределили распад СССР. Он заявил, что республика подверглась жесточайшей атаке извне, опираясь на «определённые внутренние силы». По словам президента, была предпринята даже не попытка так называемой цветной революции, а мятеж по принципу «блицкриг». Лукашенко высказал уверенность, что противники властей Белоруссии хотят выхода страны из Союзного государства с Россией и из Договора о коллективной безопасности, писал NEWS.ru.