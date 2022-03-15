Звёздные войны: шутка Роскосмоса вызвала панику в NASA

Ненулевая вероятность того, что Россия может в качестве «контрсанкции» покинуть проект Международной космической станции (МКС) в одностороннем порядке, вызвала панику в NASA, где приняли шутку Роскосмоса за чистую монету. Ведомству Дмитрия Рогозина пришлось успокаивать американских коллег, что даже при нынешнем непредсказуемом поведении его страны Россия не рассматривает «пиратский» вариант — бросить астронавтов в открытом космосе без возможности вернуться на Землю. Однако в NASA рассуждают так, что «в каждой шутке есть доля шутки», и размышляют над планом Б — как эвакуировать астронавтов, реши Роскосмос в самом деле отстыковать свой модуль вместе с двигателями, которыми управляется вся остальная МКС.

Шутка, которая добавила сотрудникам американского агентства по аэронавтике и космосу седых волос, появилась в Сети накануне. Телестудия российского космического агентства опубликовала видеоролик, в котором весьма правдоподобно и под издевательскую (в данном контексте) музыку изображено, как космонавты «пакуют чемоданы» и отчаливают на своём «Союзе» от МКС, оставив третьего её обитателя, астронавта NASA Марка Ванде Хая, «без руля и без ветрил».

Учитывая, что до 1 апреля ещё далеко, американцы (и прочие участники проекта МКС) восприняли такой сценарий как прямой шантаж.

Хотя Роскосмос быстро объяснил не понимающим русский юмор партнёрам, что российская сторона не практикует средневековый пиратский обычай высаживать провинившихся членов команды на необитаемом острове, однако в NASA, Канадском космическом агентстве CSA и в Европейском космическом агентстве ESA/ASE восприняли шутку как совершенно серьёзный намёк на планы России разорвать сотрудничество в околоземном пространстве и заняться созданием национальной орбитальной станции, по примеру китайцев.

При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил , что Российская орбитальная служебная станция, если ей суждено быть построенной и выведенной на орбиту, может стать своеобразной военной базой Воздушно-космических сил РФ в космосе, в отличие от МКС по самой идее нацеленной исключительно на мирные исследования. А вот реакцию западных СМИ на шуточное видео он назвал «истерическим».

roscosmos.ru

Немного успокоило NASA и то, что даже при самых благоприятных раскладах Россия вряд ли создаст и запустит такую станцию ранее конца 2020-х годов, а в обстановке, когда невозможно предсказать развитие событий на неделю вперёд, любое долгосрочное планирование превращается в футурологические упражнения.

Некоторые американские астронавты напомнили также, что Дмитрий Рогозин вообще любит делать громкие заявления, которые иногда не имеют никакого отношения к реальности.

Watch the latest video at foxnews.com

Никакой непосредственной угрозы для Марка Ванде Хая сейчас нет. Но даже если бы Россия в самом деле решила осуществить свою угрозу, как в этом дерьмовом видео, мы бы обратились за помощью к корпорации SpaceX, — рассказал в эфире Fox News астронавт Терри Виртс.

Тем временем глава SpaceX Илон Маск сообщил, что его компания в самом деле будет проводить технические работы на МКС вместо попавшего под санкции Роскосмоса.

Угроза главы Роскосмоса, шуточная или не очень, оставить американского члена МКС на орбите, на самом деле, нисколько не должна встревожить NASA, сказал NEWS.ru космонавт Сергей Крикалёв.

Для американцев отказ от космических кораблей «Союз» не критичен — они давно летают к МКС на своих кораблях Dragon и причаливают к своим стыковочным узлам. Уже не первая экспедиция туда таким образом доставляется. Сергей Крикалёв исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса

Представитель ЕSA Бриджит Колмси сообщила NEWS.ru, что на данный момент в агентстве не видят возможности замены российским «Союзам» в качестве «двигательной установки» МКС и что в том числе эта тема будет специально обсуждаться на совещании 17 марта.

Марк Ванде Хай прилетел на МКС на корабле «Союз МС-18» вместе с Петром Дубровым и космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким ещё 9 апреля прошлого года. Хай поставил мировой рекорд непрерывного пребывания вне Земли (335 суток на день завершения миссии, намеченной на 30 марта). В Роскосмосе быстро поняли, что шутка оказалась безвкусной, и опубликовали самоопровержение.

Роскосмос никогда не давал повода партнёрам сомневаться в своей надёжности, астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю на российском корабле «Союз МС-19» вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для Роскосмоса важнейшим приоритетом, — заявила российская госкорпорация.

Тем не менее это не единственный случай, когда от имени Роскосмоса делаются заявления, от которых у аудитории за пределами России волосы встают дыбом. Так, 12 марта Роскосмос опубликовал карту мира, на которой обозначены наиболее вероятные районы падения 500-тонной МКС, если она сойдёт с орбиты в неконтролируемом режиме.

roscosmos.ru

Наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно для России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят «псы войны», стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы, — говорится в комментарии к карте.

Космические агентства западного сообщества отказываются «понимать шутки» их российского коллеги, хотя Дмитрий Рогозин уже довольно давно похож на того мальчика, который время от времени в шутку кричал: «Волки!»

Ещё в 2014 году глава Роскосмоса угрожал, что Россия перестанет предоставлять места в «Союзах» для доставки на МКС экипажей из стран, которые ввели против РФ санкции после присоединения Крыма. Демонстрируя достаточно своеобразное чувство юмора, он предложил NASA доставлять своих астронавтов на орбиту с помощью огромного батута.

Похожее пожелание западным коллегам Рогозин озвучил вскоре после начала российской специальной военной операции на Украине, когда пригрозил, что после того как Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США, NASA придётся отправлять своих астронавтов на орбиту верхом на метле.

В ответ руководитель запусков SpaceX Кико Дончев с иронией заявил, что корпорация обязательно последует этому совету.

Настало время сделать так, чтобы американские мётлы могли летать, распространяя звуки свободы, — заявил он 9 марта.

Глава же SpaceX Илон Маск пошёл ещё дальше. Он в понедельник вызвал на дуэль непосредственно президента РФ Владимира Путина. Глава Роскосмоса немедленно прикрыл главу РФ своим телом, ответив Маску цитатой из Пушкина, сравнив основателя SpaceX и Tesla с малахольным бесёнком.

Илон Маск Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В 2021 году Рогозин вновь грозил выходом России из проекта МКС, если Запад не снимет санкции с него лично. Ни одна из этих угроз не осуществилась — не в последнюю очередь потому, что подобные решения не принимаются на уровне главы федерального агентства.

Тем не менее всякий раз на Западе воспринимают эскапады Рогозина всерьёз, отчего создаётся впечатление, что российскому космическому чиновнику доставляет удовольствие достаточно зло шутить над своими партнёрами. Тем более что порой NASA придумывает опасности и самостоятельно, без подачи со стороны Рогозина.

Например, в ноябре 2021 года американское агентство било тревогу по поводу испытания Россией противоспутниковой системы, что могло якобы угрожать безопасности МКС и других орбитальных объектов. В ответ Минобороны РФ обвинило США в «цинизме». Аналогичные тесты проводили также Китай (в 2007-м) и Индия (в 2019-м).

К счастью, до сих пор подобные конфликты не выходили за рамки словесных перепалок через социальные медиа и символических жестов вроде стирания американского и японского флагов с российских ракет-носителей.

Последним эпизодом этих «звёздных войн» стало заявление астронавта Скотта Келли в Twitter (заблокирован в РФ), где он порекомендовал Рогозину перейти на работу в «Макдоналдс».