Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего брифинга выступил с критикой в адрес ООН по поводу отсутствия представителей организации на недавно прошедшем саммите «Крымская платформа», однако речь политика прервал внезапный звонок президента Владимира Зеленского из-за необходимости обсудить «ряд срочных вопросов». Соответствующее видео доступно на YouTube-канале «Сегодня Новости».

Эта организация (ООН. — NEWS.ru) проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нём представлена. Это произошло по совершенно политическим мотивам. Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности, — высказался Кулеба.

Он также добавил, что ООН неправильно понимает свою роль на мировой арене и пообещал, что Киев проведёт «воспитательные работы» с руководством ООН.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа текущего года в Киеве. В нём приняли участие более 40 стран и организаций. Участники обсуждали, каким образом Киев может вернуть контроль на полуостровом.

Ранее Кулеба сообщил, что Киев больше не будет слушать обещания Запада, отдавая предпочтение собственной стратегии укрепления позиций Украины на мировой арене. План главы МИД заключается в том, чтобы провести милитаризацию страны, превратив её во второй Израиль.