Звезду сериалов «Ольга» и «Псих» не пустили на Украину из-за поездки в Крым

https://static.news.ru/photo/7b285d2c-7b4c-11eb-aa48-96000091f725_660.jpg Роза Хайруллина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Заслуженную артистку РФ Розу Хайруллину не пустили на территорию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Гражданка России — актриса театра и кино, заслуженная артистка России, посещала Крым, нарушая установленный порядок въезда-выезда, — цитирует РИА Новости сообщение службы.

Хайруллина прибыла в киевский аэропорт Борисполь из Минска. На Украине артистка должна была принять участие в киносъёмках. В ходе прохождения паспортного контроля украинские пограничники заявили, что артистка была несколько раз в Крыму.

Актриса заявила, что ездила в Крым с частным визитом весной 2020 года, однако украинские пограничники заявили, что им известно о нескольких случаях. Демченко добавил, что въезд в страну ей запретили сроком на три года, а также наложили штраф, правда, его размеры пока не уточняются.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Алексей Гуськов удивился включению в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, которую составили в Министерстве культуры и информационной политики страны. Артист напомнил, что часть жизни он провёл в Киеве и не представляет никакой опасности для Незалежной. Он напомнил, что раньше попал в список украинского сайта «Миротворец» вместе с большим количеством своих коллег.