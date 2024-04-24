Северная Корея заинтересовалась актерским талантом Зеленского МИД КНДР: Зеленский отлично отыграл свою роль в фильме по сценарию США

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хорошо играет по американскому сценарию, заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль. По его словам, украинский глава — звезда этого кино, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Зеленский, должно быть, звезда, хорошо играющая свою роль по сценарию фильма, написанному США, — подчеркнул дипломат.

Ранее Зеленский отметил, что в США и Европе пока нет военных действий, но очень скоро к ним могут прилететь российские ракеты. Президент России Владимир Путин никогда не простит событий 1990-х годов и твердо «намерен вернуть Советскому Союзу его имперскую славу и географические границы», считает он. Политик также пожаловался на отсутствие военной помощи Вашингтона, без которой Вооруженные силы Украины потерпят поражение.

До этого Зеленский позвонил спикеру палаты представителей США Майку Джонсону и попросил финансирования. Он также рассказал американскому политику об обстановке в зоне боевых действий и добавил, что быстрое одобрение помощи критически важно.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков тем временем уверен, что Зеленский пугает Запад воссозданием Советского Союза ради получения финансирования, но на самом деле ему глубоко безразлична судьба народа. Член Совфеда указал, что Зеленскому нужен конфликт и интерес со стороны западных стран, поэтому он «нагоняет страсти».