Звезда Голливуда заявила, что член королевской семьи пригласил ее на оргию Ребель Уилсон заявила, что член королевской семьи Британии пригласил ее на оргию

Фото: IMAGO/Global Look Press

Ребел Уилсон

Австралийская актриса Ребел Уилсон в своем мемуаре «Восхождение Ребел» написала, что один членов британской королевской семьи пригласил ее на оргию с наркотиками в дом к американскому миллиардеру, сообщает DailyMail. Она не стала называть имени приглашающего, однако уточнила, что это — мужчина, который «где-то на 15-м — 20-м месте по линии на британский престол». Артистка добавила, что речь идет о вечеринке, датированной 2014 годом.

В последнюю минуту меня пригласили на вечеринку миллиардера, занимающего бизнесом в сфере технологий. Пригласивший меня парень, который занимает 15-е или 20-е место в очереди на британский престол, сказал своему приятелю: «Нам нужно больше девушек», — пишет Уилсон.

По ее словам, на вечеринке было полно гостей и все они развлекались по-разному. Она рассказала о мужчинах, которые соревновались на лошадях в поле, а также о большом количестве девушек в бассейне в образе русалок. Дом, в котором проходило торжество был внушительных размеров, он находился на удалении, а каждому гостю была выделена отдельная спальня для ночевки.

Уилсон также рассказала, как видела на вечеринке несовершеннолетнего члена британской королевской семьи. Кроме того, как утверждает актирса, на этой вечеринке гостям в открытую предлагали наркотики на подносах. Голливудская звезда добавила, что «приблизительно в тот же период» ей предлагали $2 млн за секс «с неким принцем Иордании».

Ранее ведущего BBC, имя которого не разглашалось, отстранили от работы после того, как семья подростка заявила, что телезвезда заплатила 35 тысяч фунтов их ребенку за то, что тот присылал свои непристойные фотографии. Как писал Daily Mail, сам подросток отрицал, что между ним и телеведущим «было что-то незаконное».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.