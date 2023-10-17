Зурабишвили грозит импичмент: выгодна ли РФ ее отставка, сядет ли в тюрьму Конституционный суд Грузии запустил процедуру импичмента президента страны

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Саломе Зурабишвили

Конституционный суд Грузии в понедельник постановил, что президент Саломе Зурабишвили нарушила основной закон страны, нанеся визиты в Бельгию, ФРГ и Францию вопреки прямому запрету со стороны правительства. Такое решение позволяет продолжить процедуру импичмента, которую начала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Что Зурабишвили говорила о России, какое наказание ей грозит?

Что сказали в Конституционном суде Грузии

По словам председателя суда Мераба Туравы, решение о нарушении закона поддержали шесть из девяти судей КС. В дальнейшем вопрос об импичменте будет обсуждаться в парламенте страны.

«Конституционной суд Грузии установил, что президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили во время рабочих визитов за границу 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года осуществила представительские права и полномочия в сфере международных сношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила подпункт „а“ части 1 статьи 52 Конституции Грузии», — пояснил Турава.

После этого председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что голосование в парламенте по вопросу импичмента пройдет на этой неделе. Он отметил, что с этого момента Зурабишвили будет исполнять свои обязанности на посту президента формально.

Выгодна ли отставка Зурабишвили для России, сядет ли она в тюрьму, как Саакашвили

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, в настоящий момент непонятно, можно ли назвать возможную отставку Зурабишвили выгодной для России.

«Во многом отставка Зурабишвили основана на непринятии позиции руководства Грузии, которое не хочет, чтобы страну втягивали в войну с Россией. Руководство Грузии хочет иметь нормальные отношения с РФ. Я считаю, это правильная позиция. Это своеобразная оценка Зурабишвили в ее антироссийской политике, которая, на мой взгляд, вредит народу Грузии», — пояснил Цеков в беседе с NEWS.ru.

Сенатор предположил, что нынешний президент Грузии, скорее всего, не окажется за решеткой, как это произошло с бывший лидером страны Михаилом Саакашвили.

«Саакашвили — не совсем вменяемый человек. Я думаю, Зурабишвили все-таки вменяемая. Посмотрим, будут ли ее натаскивать из-за рубежа, пойдут ли американцы на конфликт внутри Грузии, мобилизуют ли грузинскую оппозицию. Будущее покажет, как все будет развиваться», — резюмировал Цеков.

По мнению политолога Васо Капанадзе, Зурабишвили будет и дальше «вставлять палки в колеса» парламенту и ее отставка маловероятна.

«Шансы довести импичмент до конца невысоки, потому что 100 голосов, которые нужны правящей партии, вряд ли наберутся. Поэтому, я думаю, импичмент не состоится, но Зурабишвили будет дальше вставлять палки в колеса правительству и парламенту, чтобы Грузия во что бы то ни стало получила статус кандидата в Евросоюз», — объяснил он в разговоре с NEWS.ru.

Что Зурабишвили говорила о России

28 июля президент Грузии заявила, что прибытие российского лайнера в порт Батуми является провокационной акцией Москвы.

«Горжусь тем, что наш народ мирно протестует против очередной российской провокации — захода российского круизного лайнера в грузинский порт Батуми, — написала она в своих социальных сетях.

Напомним, что 27 июля в порт Батуми прибыл лайнер из Сочи, на борту которого находились примерно 850 туристов из России. Это спровоцировало акции протеста среди населения.

26 мая во время празднования Дня независимости Грузии Зурабишвили призывала ввести ограничения против россиян, которые приехали в страну.

«Непонятно, почему не приняты меры и справедливые правила в отношении массово прибывших из России и их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение и образование», — сказала она.

Также она в своей речи раскритиковала возобновление авиасообщения России и Грузии.

«Непонятно и обидно, когда мы сегодня считаем, сколько миллионов принесет нам „дар полетов“. Наше достоинство продается за 200 или 300 млн?» — отметила глава страны.

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