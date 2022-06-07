Зуб Лумумбы: единственные останки героя Африки отправятся в мировое турне Бельгия готовит беспрецедентную репатриацию зуба Патриса Лумумбы, для которого на родине возвели мавзолей

Фото: Herbert Behrens (ANEFO)/CC0/Wikimedia Commons

В самом сердце Европы, в сейфе брюссельского офиса прокуратуры Бельгии, в специальной коробке хранится необычайная реликвия — ограненный золотой коронкой зуб первого премьер-министра независимого Конго (ныне — Демократической Республики Конго) Патриса Лумумбы. Это все, что осталось от борца за независимость Африки, зверски убитого 61 год назад при соучастии бельгийских колониальных властей. Брюссель готов искупить историческую вину перед Киншасой и вернуть родственникам Лумумбы его останки. Наблюдатели подозревают, что коронованный зуб может оказаться втянут в политические игры внутри ДРК.

«Трофей» в ларце

Как сообщает издание Politico, торжественное путешествие зуба стартует 20 июня. В этот день премьер-министр Бельгии Александр де Кро вручит ларец с зубом родственникам Лумумбы. Представители семьи добились, чтобы останки были переданы не втихомолку, а со всей торжественностью. После церемонии зуб останется в Брюсселе еще на один день, чтобы члены конголезской диаспоры смогли засвидетельствовать ему свое почтение в посольстве Конго и на площади Лумумбы в центре Брюсселя.

После этого реликвия отправится из Европы в Африку, где совершит турне по Демократической Республике Конго. Сначала зуб заглянет в родную деревню Патриса Лумумбы Оналуа, затем в Кисангани на севере страны, где он начинал политическую карьеру, оттуда — в Шилатембо, где был убит. И только затем останки найдут последний покой в Киншасе, где для хранения зуба возводят мавзолей. Франсуа Байи из премьерской канцелярии подтвердил, что держит связь с властями ДРК насчет организации процессии.

Путь зуба начинается в Бельгийском Конго в 1930-е, когда он пробил себе путь через десну маленького, не по годам развитого мальчика. В начале истории зуб делал то, что ему положено: участвовал в жевании и в разговорах, помогал произносить католические молитвы, читать поэзию. Потом он формирует пламенные речи, которым суждено изменить судьбу страны. Однажды зуб венчает золотая коронка. Дальнейшая судьба его мрачна, — пишет Politico.

В конце 1960 года первого демократически избранного премьера Конго отстранили путем переворота. Он всего три месяца продержался во главе бывшей колонии Бельгии, которую та не хотела отпускать, рассчитывая создать марионеточное государство.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 26 декабря 1962 года - Патрис Лумумба (в центре), глава Национального движения Конго, прибывает на конференцию за круглым столом в Брюссель

Летом того года, незадолго до провозглашения независимости, король Бодуэн произнес хвалебную речь о золотых временах бельгийского колониализма. В ответ харизматичный 35-летний Лумумба громко осудил зверства, совершенные при бельгийцах.

На Западе опасались возвышения политика в разгар холодной войны. Там настолько боялись, что он может развернуть свою страну в сторону Советского Союза, что даже ЦРУ замышляло убийство Лумумбы, — ссылается на рассекреченные архивы Politico.

Его задержали конголезские военные и передали сепаратистам из Катанги, отколовшейся конголезской провинции. Патриса Лумумбу пытали в присутствии бельгийских офицеров, а 17 января 1961 года расстреляли. Тело политика расчленили и растворили в кислоте. Сохранились только два зуба и, предположительно, фрагмент пальца. Их привез в Бельгию полицейский Жерар Соэте в качестве «военного охотничьего трофея».

Почти сорок лет останки Лумумбы находились вне поля зрения бельгийской общественности, пока Соэте не выступил по телевидению, рассказав ужасающие подробности об убийстве конголезского героя, к которому был причастен. Жандарм на пенсии показал общественности пулю, которая прошла через тело Лумумбы, и оба зуба. Впоследствии он уверял, что выбросил их в Северное море. Бельгиец умер в 2000 году, а вместе с ним умерла тайна останков. Однако в 2016 году зуб все-таки обнаружился в доме у покойной дочери Соэте. Только после того, как дети Лумумбы подали жалобу, государство изъяло «трофей». Четыре года спустя бельгийский суд постановил, что королевство должно вернуть останки в ДРК.

В настоящее время зуб находится в распоряжении федеральной прокуратуры Бельгии. Мы готовимся передать его семье Патриса Лумумбы. Провести ДНК-экспертизу останков не представляется возможным. Эта манипуляция уничтожила бы зуб, — признал пресс-секретарь ведомства Эрик Ван Дуйс.

По его словам, зуб хранится в надежном месте — в коробке, «изготовленной на заказ».

Сейчас прокуратура готова предъявить обвинения двум из 12 подозреваемых, которые пока еще живы.

Это сложное дело, — признает Ван Дуйс. — Со временем многие свидетели исчезли. Тех, кому мы готовы предъявить обвинение, можно пересчитать по пальцам. До 2020 года правосудие никуда особо не продвинулось. Моим коллегам потребовалось девять лет, чтобы запросить доступ к документам, хранящимся в парламенте. Думаю, там хотели дождаться, пока все 12 обвиняемых не умрут, чтобы попросту закрыть дело.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Группа рычащих солдат сил полковника Мобуту грубо обращается с экс-премьером Конго Патрисом Лумумбой в белой рубашке после того, как его привезли после ареста

Даже в этом году бельгийский парламент отклонил очередной запрос прокуроров.

Я не хочу препятствовать расследованию. Даже наоборот. Но я не могу нарушать правила, — заявила Элиан Тилльё, президент палаты представителей Бельгии.

Так кто же убил Лумумбу?

Расследование обстоятельств гибели Патриса Лумумбы до сих пор формально не завершено. Власти королевства в течение десятилетий хранили о них молчание. Лишь в 2001 году правительство признало, что в принципе несет «моральную ответственность» за убийство Лумумбы. При этом якобы не нашлось ни одного документа, который подтверждал бы, что именно правительство Бельгии отдало приказ об убийстве. Но это не отменяет того, что агенты бывшей метрополии планировали похищение и убийство неугодного политика, просто их опередили.

Эксперты признают: нынешний жест бельгийских властей вписывается в стратегию по налаживанию отношений с бывшей колонией. Однако они не спешили передавать зуб родным, пока дочь Лумумбы Джулиана не обратилась с письмом лично к королю Филиппу, выбрав для этого подходящий момент — разгар активности движения Black Lives Matter.

Накануне возвращения зуба в ДРК отправляется бельгийская королевская чета — впервые за последние десять лет. Но примечательно, что королевская и зубная процессии все же будут разнесены во времени. Это заставило некоторых усомниться в искренности раскаяния бельгийцев, отмечает Politico.

Один из сыновей Лумумбы Ги-Патрис даже выступал против возвращения останков из опасения, что «политики захотят заработать на этом очки».

Именитый зуб рискует быть втянутым в конголезскую политику. В следующем году в стране намечаются президентские выборы. Каждый попытается вести свою игру, поднимая Лумумбу на знамя, — признает Politico.

Как бы то ни было, есть надежда, что уже совсем скоро многострадальный зуб Лумумбы сможет обрести вечный покой.