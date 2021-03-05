Зрителей из-за рубежа не пустят на Олимпиаду в Токио

https://static.news.ru/photo/a64b533c-7dc8-11eb-a92f-96000091f725_660.jpg Фото: James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global look Press

Иностранных болельщиков скорее всего не пустят на трибуны Олимпиады в Токио. К этом склоняются организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр.

Вопрос о допуске иностранных зрителей будет рассмотрен в середине марта. В это время пройдёт встреча руководителей оргкомитета Олимпиады в Токио, Международного олимпийского комитета, а также Международного паралимпийского комитета, сообщает агентство Kyodo.

В собрании примут участие представители правительства Японии и администрации Токио. В ходе мероприятия будет принято окончательное решение.

В свою очередь председатель оргкомитета Игр Сэйко Хасимото заявила, что Токио надеется решить вопрос относительно допуска иностранных болельщиков до 25 марта.

Как стало известно ранее, российские олимпийцы в Токио и Пекине выступят под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР, ROC. — англ.). При этом использование полного названия организации будет запрещено. Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные будут вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и зимних Играх в Пекине.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки оконфузилась на брифинге, перепутав Олимпиаду 2020 года в Токио, которая запланирована на лето, и зимние Игры в Пекине 2022 года. Журналистка спросила её про сохранность здоровья американских спортсменов. Представительница СМИ поинтересовалась, насколько безопасной для сборной США будет поездка в столицу Японии в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. На это Псаки ответила, что в настоящее время американские власти не рассматривают вопрос об изменении позиции по поводу участия национальной команды в пекинской Олимпиаде, писал NEWS.ru.