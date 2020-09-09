Зоозащитники назвали возможный источник новой пандемии

https://static.news.ru/photo/9c0fe6c0-f2e6-11ea-bf9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frans Lanting/MDM-003/Global Look Press

Ведущая международная организация по защите прав животных «Люди за этичное отношение к животным» (PETA) направила обращение президенту Индонезии Джоко Видодо. В нём содержится призыв запретить производство одного из фирменных товаров страны — кофе сорта «копи лювак».

На его плантациях живут циветты, используемые при производстве продукта. В PETA считают, что тропические зверьки могут стать источником новых болезней для человека, сообщает «Ридус».

Старший вице-президент PETA по международным кампаниям Джейсон Бейкер заявил, что из-за коронавируса людей беспокоит бизнес, который связан с отловом животных в дикой природе.

Частично эти страхи можно было бы развеять, покончив с индустрией по производству «копи лювак» немедленно, — отметил он.

Страхи зоозащитников связаны с тем, что на кофейных производствах циветты испытывают сильный дискомфорт. Живя в металлических клетках, они мечутся по кругу. Клетки ржавеют, в них скапливаются экскременты зверьков вперемешку с гниющими кофейными зёрнами. Старых и больных циветт выпускают в дикой местности или продают на рынках, что обеспечивает постоянный контакт с людьми и другими животными.

Зоозащитники напомнили президенту Видодо, что вирус атипичной пневмонии до того, как поразил первого человека, так же распространился среди циветт в клетках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Института проблем передачи информации Российской академии наук (РАН) Александр и Юрий Панчины нашли необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Данные указывают на то, что эволюция приспособила вирус для жизни в организме летучих мышей не так давно. Биологи на протяжении длительного времени выясняют, где и когда возник SARS-CoV-2 — возбудитель COVID-19, а также когда он начал передаваться от человека к человеку.