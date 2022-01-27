Зооскандал: афганский кризис приблизил премьера Британии к отставке

Премьер-министр Британии Борис Джонсон подошёл к критическому моменту в своей карьере. Вслед за скандалом о нарушении коронавирусных ограничений главу правительства настиг ещё один — связанный с процессом эвакуации из Афганистана. Обнародованная служебная переписка продемонстрировала, что Джонсон лгал о своей непричастности к организации в прошлом году чартерного рейса для вывоза собак и кошек из захваченной «Талибаном» (запрещён в России) страны. Отправку самолёта до сих пор считают большим просчётом: в тот момент эвакуации дожидались афганцы, сотрудничавшие с Лондоном.

О том, что Джонсон лукавил о своей роли в прошлогодней кампании по вывозу из охваченного войной Афганистана животных, свидетельствует серия писем британских чиновников. В прошлом глава правительства отчаянно защищался от обвинений в том, что Лондон неправильно определил приоритеты во время эвакуации, решив спасти собак и кошек в наиболее острый момент — когда в самолётах отчаянно нуждались те категории людей, которые имели абсолютно легальное право на то, чтобы покинуть страну при помощи западных государств. Однако сейчас своё слово в этом деле сказал специальный двухпартийный комитет Палаты общин по иностранным делам, который занимался расследованием всех вопросов вокруг афганского «исхода».

Sra Taylor Crul/U.S. Air /Global Look Press

Комиссия опубликовала целую переписку , которую вели британские официальные лица в момент крушения правительства экс-президента Ашрафа Гани в Кабуле. В одном из документов говорится, что призывы правозащитников спасти животных из Афганистана приобрели широкий резонанс «и премьер-министр только что разрешил» произвести эвакуацию. В другом письме отмечается, что после того как Джонсон ответил положительно на запрос одной из организаций, помощи попросила другая НПО, занимающаяся зоозащитой.

Он (Джонсон. — NEWS.ru) никогда не должен был отдавать приоритет вылету животных из Афганистана, в то время как афганцы, работавшие на наши вооружённые силы, остались позади, — возмутился теневой министр обороны лейбористов Джон Хили, комментируя сообщения.

Парламентарий уличил премьера во лжи.

Частный рейс

Британское правительство открыто сообщало, что дало принципиальное согласие на организацию в августе прошлого года чартерного рейса для вывоза из Афганистана 200 собак и кошек. Однако речь тогда не шла ни о личном участии премьера, ни об использовании государственных ресурсов. На эвакуации настаивал благотворительный фонд по защите животных Nowzad бывшего морпеха Пена Фартинга.

Andres Leiva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несмотря на декларативно частный характер вывоза, эта история не даёт покоя британскому правительству с прошлого лета. Как отмечали британские дипломатические обозреватели, министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес был крайне раздражён поначалу из-за натиска зоозащитников, которые обвиняли его в создании препятствий для эвакуации из Афганистана, а позже — из-за критиков, которые обвинили правительство в неправильных приоритетах.

В своём письменном заявлении для британского парламента сам Фартинг делал акцент на том, что «никакие ресурсы правительства Её Величества не использовались для транспортировки каких-либо животных». Все обвинения вокруг этого процесса бывший морпех назвал спекуляциями.

Наше доброе имя не должно использоваться для дешёвого набора политических очков или для того, чтобы умалить ужасающие неудачи сменявших друг друга британских правительств, — заявил защитник животных.

По его словам, британские военнослужащие даже не помогали грузить собак и кошек на рейс.

Расплата за вечеринки

Претензии к Джонсону за Афганистан наложились на тот скандал, который начал разгораться с конца прошлого года, когда канцелярию премьер-министра обвинили в жёстком нарушении коронавирусных ограничений в момент локдауна. В частности, целая серия сливов в СМИ выявила пристрастие премьера и его окружения к организации вечеринок. Последним эпизодом стало сообщение, что 19 июня 2020 года Джонсон праздновал 56-летие на рабочем месте в большой компании сослуживцев, близких и знакомых. На тот момент в Британии действовали ограничения на такие встречи: свыше шести человек, которые не проживают под одной крышей, могли собраться исключительно на свежем воздухе.

На днях полиция Лондона приняла решение инициировать серию расследований о нарушении ковидных ограничений в канцелярии.

Борис Джонсон POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сам премьер апеллировал к тому, что речь, как он полагал, шла исключительно о «рабочих мероприятиях». Тем не менее он принёс извинения всем, кого задело его поведение. 26 января эта тема была поднята в парламенте. Отвечая на вопрос лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, премьер перевёл стрелки на Украину.

У нас есть кризис на границе с Украиной. Правительство Великобритании объединяет Запад под руководством премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, чтобы применить наиболее жёсткий пакет санкций и удержать президента Путина от того, что, как мне кажется, было бы безрассудным и катастрофическим вмешательством, — сказал Джонсон.

Он отказался уходить в отставку добровольно.

Мысли об отставке

По словам источников The Guardian, то, что имя Джонсона фигурирует в обнародованных письмах, ещё не говорит о его прямом участии в эвакуации животных — это лишь отражение того, что думают о процессе эвакуации официальные лица. Однако, судя по всему, это вряд ли остановит дискуссию об отставке Джонсона, запущенную «патигейтом».

Думаю, что у него (Бориса Джонсона. — NEWS.ru) широкая, хаотичная, полуфрагментированная личность, которая даёт ему возможность думать о нескольких вещах одновременно. Все премьер-министры [в Британии] боятся, что вот-вот покинут свой пост, и я уверен, что он смутно размышляет о том, как закончить свою книгу о Шекспире, о своей пост-премьерской карьере, но большая часть его мыслей, вероятно, сосредоточена на борьбе за то, чтобы продержаться на посту как можно дольше, — говорит главный политический обозреватель The Independent Джон Рентул.