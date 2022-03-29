Зоолог из Канады заявила, что популяция белых медведей увеличивается

Популяция белых медведей увеличивается, несмотря на сокращение морского льда, обнаружила канадский зоолог доктор Сьюзан Крокфорд, передаёт argumenti.ru. Увеличение незначительно, но говорит о том, что виду не грозит исчезновение. Выводы Крокфорд опубликованы в докладе Фонда политики глобального потепления (GWPF).

Геологическая служба США оценила глобальную популяцию белых медведей в 24 500 особей в 2005 году. В 2015 году группа специалистов МСОП (Международного союза охраны природы. — NEWS.ru) по белым медведям оценила популяцию в 26 000 (диапазон 22 000–31 000 особей), но дополнительные исследования, опубликованные с тех пор, привели к тому, что общая численность составила около 30 000 и, возможно, может достигать 39 000, — заявила специалистка.

Это свидетельствует о том, что уровень морского льда имеет не такое важное значение для выживания белых медведей, как считалось. При этом он сократился почти на 50% с 1979 года.

Ранее российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) обратилось в соцсетях за финансовой помощью на создание «медвежьих патрулей» в Арктике. Партнёры организации уже собрали для этих целей порядка 5 млн рублей. Помощь понадобилась в связи с участившимися случаями захода белых медведей в населённые пункты.