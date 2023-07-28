Зонд Voyager-2 потерял связь с Землей NASA: космический зонд ​​Voyager-2 потерял связь с Землей

Фото: NASA

Специалисты NASA потеряли связь с космическим зондом Voyager-2, ее не удастся возобновить по меньшей мере до середины октября, сообщили в американском космическом агентстве. В настоящее время зонд находится на расстоянии в 19,9 млрд километров от Земли, коммуникации между антенной и наземными приборами NASA помешало изменение его ориентации в пространстве.

В результате серии запланированных команд, переданных зонду НАСА Voyager-2 21 июля, произошло случайное отклонение его антенны на два градуса от Земли. Это привело к тому, что аппарат сейчас не может получать команды Земли или передавать данные обратно, — говорится в сообщении Космического центра имени Джонсона.

Там пояснили, что Voyager запрограммирован на многократную проверку своей ориентации на Землю в течение года, следующая пройдет 15 октября. Специалисты надеются, что им удастся возобновить связь с объектом.

Миссия Voyager состоит из двух аппаратов, которые были запущены в космос в сентябре 1977 года. В настоящее время зонды являются самыми отдаленными от нашей планеты космическими аппаратами. Voyager-1 находится на расстоянии 24 млрд километров, по данным NASA, он работает штатно. Аппараты Voyager несут на борту футляр с золотой пластинкой — посланием для потенциальных обитателей других планет, содержащим информацию о местонахождении Земли. Предполагается, что к 2025 году зонды исчерпают запасы энергии, необходимые для отправки сигналов на Землю, однако и после этого смогут продолжить свой полет.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что к 2040 году человечество может высадиться на Марсе. Он считает, что потребуется длительное время, чтобы условия для отправки людей на планету были допустимыми.