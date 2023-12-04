Знаменитый леопардовый купальник принцессы Дианы выпустили в продажу Леопардовый купальник принцессы Дианы Gottex выпустили в продажу

Фото: Peter Heimsath/Peter Heimsath - Pool via CNP/Global Look Press

Принцесса Диана

Знаменитый купальник бренда Gottex с леопардовым принтом, в котором принцесса Диана появилась во время отпуска на Средиземном море со своим партнером Доди Аль-Файедом в июле 1997 года, был перевыпущен впервые после ее гибели, пишет Daily Mail. Купальник был сшит специально для Дианы после ее знакомства с основательницей марки Лией Готтлиб, отмечает издание. Цена за коллекционный экземпляр составит 150 фунтов стерлингов (около 17 тысяч рублей).

В год своей смерти Диана была запечатлена в этом купальнике на десятках фотографий папарацци. Теперь он «вернулся» на прилавки впервые с 90-х годов и доступен для заказа в интернете. Новую жизнь этому купальнику со смелым силуэтом и нетрадиционным принтом дал сериал Netflix «Корона» о жизни королевской семьи Великобритании. Создатели «Короны» обратились в Gottex с просьбой перевыпустить купальник к началу шестого сезона сериала, — сообщает издание.

В шестой части сериала «Корона» показан эпизод отдыха Дианы на яхте Jonikal, принадлежащей отцу Доди Мохаммеду Аль-Файеду. Это событие произошло всего за несколько недель до трагического несчастного случая, в результате которого они оба погибли, говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года сообщалось, что съемки шестого сезона исторического сериала «Корона», посвященного правлению британской королевы Елизаветы II, приостановили из-за смерти монархини, о чем заявил создатель и сценарист проекта Питер Морган. По его словам, сериал стал «любовным посланием» королеве и лучшее, что могут сделать создатели, это проявить уважение.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в Шотландии, в замке Балморал, в окружении своей семьи. Ей было 96 лет. После смерти матери принц Чарльз взял имя Карл III в знак преемственности. Его официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября 2022 года.