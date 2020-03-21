https://static.news.ru/photo/042ae572-6ba4-11ea-a0fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Direct Vet Services/facebook.com

Двухголовый змеёныш родился у тигровой змеи, пойманной в пригороде австралийского города Мельбурн змееловом Стюардом Гэттом.

Отмечается, что мужчина сунул пойманную змею в мешок и положил в свой автомобиль. Позднее он обнаружил, что в его отсутствие змея принесла потомство. Один из змеёнышей оказался двухголовым и был умерщвлён ветеринаром по соображениям гуманности. Остальные детёныши и сама змея были отпущены на волю.

Как эти животные ни круты, они, как правило, нежизнеспособны, — написал он в Facebook-аккаунте своей ветеринарной клиники.

Тигровые змеи — живородящие пресмыкающиеся, их укус в половине случаев смертелен для человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, разводившую змей жительницу американского штата Индиана нашли мёртвой. На её теле был питон длиной 2,4 метра, обвившийся вокруг шеи.