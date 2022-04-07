Злобный дрейф: Черноморскому региону угрожают блуждающие мины

Дрейфующие мины становятся серьёзной угрозой для Чёрного моря. Эта тема была поднята в ходе созванной по инициативе Анкары видеовстречи, в которой приняли участие главы оборонных ведомств Турции, Болгарии, Грузии, Польши, Румынии и Украины. Несмотря на то что вопросы разминирования требуют консолидированных усилий всех стран региона, в экспертной среде считают, что найти коллективное решение проблемы сейчас практически невозможно. При этом масштабы проблемы со временем могут увеличиться.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал итоги беседы с коллегами из пяти стран Черноморского региона очень продуктивными.

Подчёркнута значимость немедленного прекращения огня на Украине, что способствует дипломатическому урегулированию противоречий. Указано на необходимость срочной и безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, — сообщил он.

Отдельным вопросом в ходе видеоконференции стало обеспечение безопасности судоходных путей.

Подтверждена важность сотрудничества во имя мира и стабильности в Черноморском регионе, в том числе в вопросах разминирования, — обратил внимание шеф оборонного ведомства.

Корабль ВМФ Турции Michal Fludra/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

В последние недели Турция стала всё чаще сталкиваться с движением бродячих мин вблизи своего побережья. Накануне её Министерство национальной обороны сообщило об обнаружении очередного дрейфующего взрывного устройства недалеко от острова Кефкен у побережья черноморской провинции Коджаэли. Спустя некоторое время мина была нейтрализована специалистами. Что примечательно, Анкара старается не делать акцента на источнике происхождения угрозы, несмотря на то что Россия и Украина обмениваются взаимными обвинениями на этот счёт.

Удар по торговле

В международном праве нормы использования минного оружия определены восьмой Гаагской конвенцией 1907 года «О постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин». Один из пунктов документа предполагает запрет на размещение снарядов в международных водах. С другой стороны, этим же пунктом предусмотрена возможность постановки морских мин в собственном морском пространстве, чтобы обеспечить защиту от нападения. Страна, которая применяет соответствующее оружие, отмечается в конвенции, должна руководствоваться «принципами эффективного наблюдения, контроля риска и предупреждения». Кроме того, она обязана принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности мирного судоходства.

Отставной контр-адмирал ВМС Турции Джихат Яйджы на днях заметил , что отсоединение мин — это военное преступление, которое должно караться законом. В ситуации на Чёрном море он обвинил власти Украины.

Тем временем многие судоходные компании жалуются на сложности, возникшие в связи с боевыми действиями. По данным Немецкой ассоциации судовладельцев (VDR) недельной давности, заложниками ситуации в украинских портах оказались не менее 60 грузовых судов, принадлежащих торговым флотам различных государств. Ситуация вокруг бродячих мин только усугубляет кризис, возникший с цепочками торговых поставок. Представители Ассоциации турецких судовладельцев признают, что отрасль «переживает период неопределённости». По их словам, компании средиземноморских стран активно пытаются выяснить, насколько рискованно сейчас отправлять суда через турецкие проливы.

Старые мины

В своём анализе проблемы военный аналитик и ветеран ВМС Турции Тайфун Озберк поставил вопрос о том, как минам удаётся совершить путь от украинского побережья до Босфора в столь короткое время. По его словам, даже с учётом существования в регионе постоянных северных ветров и течений, которых, как обращает он внимание, не было за последний месяц, взрывное устройство может дрейфовать около 20–25 дней, чтобы прибыть в Стамбул, например, из Одессы.

Взрыв морской мины US Navy/Global Look Press

Турецкий эксперт уверен, что ситуация создаёт качественно новую угрозу для нейтральных стран и гражданских судов. Однако молчание со стороны украинских официальных лиц ветеран ВМС называет настораживающим.

Как рассказал NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин, подобные бродячие мины, вполне вероятно, продолжат появляться и дальше и, возможно, даже в гораздо больших масштабах, чем сейчас.

Судя по известным данным, Украина выставила сотни устаревших якорных морских мин на походах к Одессе и другим подконтрольным участкам черноморского побережья. Причём всё это делалось в спешке, и часть мин отрывается, и далее их течением несёт в сторону черноморских проливов. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Как обратил внимание аналитик, обычно в таких обстоятельствах должно усилиться патрулирование силами морской авиации и противоминных сил военных флотов соответствующих государств. Однако создание черноморскими игроками какого-то единого механизма, который бы обеспечил консолидированный формат работы с разминированием, в нынешних условиях представляется малореальным, заметил Лямин. Собеседник NEWS.ru предположил, что, скорее всего, каждая сторона будет решать возникающие проблемы самостоятельно.