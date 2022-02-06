Зимние, жаркие, последние: история зимних Олимпиад подходит к концу

Глобальные изменения климата ставят под угрозу зимние виды спорта, потому что с каждым годом выпадает всё меньше снега, холодные сезоны становятся короче, а граница снежного покрова смещается всё ближе в высокие широты. Как результат — организация соревнований по зимним видам спорта становится всё сложнее и непредсказуемее, а сами соревнования — опаснее для спортсменов, говорится в отчёте спортивной экологической группы лондонского Университета Лафборо. Согласно документу, озаглавленному «Скользкие склоны», проходящая сейчас в Пекине Олимпиада наглядно демонстрирует будущее лыжного, конькобежного и прочих зимних видов спорта в условиях бесснежных зим.

Нынешние зимние Олимпийские игры стали первыми в истории, когда весь снег на них — искусственный. Организаторы задействовали более 300 снегогенераторов и более ста снегометательных пушек, чтобы спортсменам было на чём соревноваться.

Кроме того, заполнение горнолыжных трасс искусственным снегом обходится в копеечку: нынешняя пекинская Олимпиада обошлась хозяевам в почти $4 млрд.

Lidia Veles/NEWS.ru

Прошлогодний снег

Это на себе испытали организаторы Олимпиады-2010 в канадском Ванкувере, когда снегогенераторы не справились с требуемыми объёмами и снег пришлось завозить грузовиками и даже вертолётами со склонов Кордильер. Плюсом стало разве то, что завозной снег был настоящим, мягким и комфортным для спортсменов.

Во всём мире снег отступает, и особенно это заметно по горным районам. Пекинские Игры-2022 иллюстрируют вызовы, которые встают перед зимними видами спорта. Настало время говорить о том, как приспособить их к меняющемуся климату, — говорит одна из авторов доклада, профессор университета Лафборо, докттор Мэдлин Орр.

Исследователи приводят для сравнения место проведения первой зимней Олимпиады в 1924 году — местечко Шамони во Франции, где была задействована 21 площадка. Если бы зимние Олимпийские игры было бы решено провести там сегодня, годными для соревнований оказалось бы только 10. Аналогичная картина обнаружена спортивной экологической группой в местах проведения прежних зимних Олимпиад в Норвегии (Лиллехамер), Австрии (Инсбурк), Канаде (Калгари), России (Сочи) и США (Сан-Диего). Их авторы исследования внесли в раздел «ненадёжных» в качестве мест для будущих зимних Игр.

Сочи, где прошли XXII зимние Игры, установили исторический рекорд в смысле температуры воздуха в месте проведения таких соревнований: воздух в феврале 2014 года прогревался там в некоторые дни до +20 градусов Цельсия.

К 2050 году, прогнозируют авторы исследования, из 15 мест прежних зимних Олимпиад шесть окажутся в зоне высокого риска (при умеренно-пессимистичном сценарии глобальных изменений климата) или семь (при самом пессимистичном).

Хотя Пекин никогда не был особенно снежным городом и китайские власти предвидели такой сценарий заранее, отсутствие природного снега стало вызовом не только для организаторов, но и для спортсменов, которые считают искусственный снег неудобным и непривычным покрытием. В натуральном снеге микроскопические льдинки составляют только 10% всего объёма, в то время как в искусственном снеге их в три раза больше. Поэтому он твёрже натурального снега, на него опаснее падать, сказал NEWS.ru многократный призёр Олимпийских игр бобслеист Александр Зубков.

От жёсткости покрытия, его влажности на трассе, от температуры воздуха зависит целый ряд факторов — скорость вхождения в поворот, траектория её прохождения. Спортсмены проводят тренировочные заезды с целью оценить характеристики трассы и приспособиться к её условиям, подобрать подходящие смазки. Александр Зубков бывший президент Федерации бобслея и скелетона России бывший президент Федерации бобслея и скелетона России

Специалисты предупреждают , что от бесснежных зим страдают сегодня и пострадают ещё сильнее в будущем не только спортсмены, но и такие отрасли, как горнолыжные курорты и туризм. Становится всё сложнее прогнозировать те или иные события, зависящие о снежной погоды. А число мест на планете, где такие мероприятия можно проводить, с каждым годом сокращается, поскольку всё больше регионов оказываются южнее (в южном полушарии — севернее) границы, где зимой присутствует постоянный снежный покров. Вместо снегопадов там всё чаще выпадают ливневые осадки. По некоторым оценкам , из-за этого к 2050 году число ныне действующих горнолыжных курортов в США сократится в два раза.

При этом только в США индустрия зимних видов спорта генерирует порядка $800 млрд и создаёт около 7 млн рабочих мест. Сокращение вдвое будет означать и потерю как минимум половины этих рабочих мест.

Osports/Keystone Press Agency/Global look Press

В зелёном камуфляже

Особенно тревожит энтузиастов спасения зимних видов спорта (а также климатологов) статистически доказанный факт « климатических ножниц » — когда зимние температуры повышаются быстрее, чем летние, а приполярные широты теплеют быстрее, чем более близкие к экватору. Соответственно, построенная целенаправленно для зимних видов спорта инфраструктура становится всё более невостребованной, а ближе к полюсам не так много городов, где имеет смысл возводить инфраструктуру ради одноразовых спортивных событий, даже таких крупных, как Олимпийские игры.

При этом, как указывает Мэдлин Орр, создаётся замкнутый круг: сам процесс выработки искусственного снега приводит к дополнительной эмиссии парниковых газов, то есть усугубляет ту самую проблему, которая вызывает необходимость такого производства.

Тем не менее самые крупные мировые корпорации, имеющие больше всего возможностей если не развернуть вспять, то существенно замедлить процесс исчезновения на Земле снега, «умыли руки», говорится в совместном исследовании Corporate Climate Responsibility Monitor немецкого Института нового климата (NCI) и бельгийской организации Carbon Market Watch.

В документе называется 25 компаний, которые по факту отказались от собственных планов по снижению углеродной эмиссии. Среди тех, кто решил, что после них хоть потоп (в буквальном смысле), — Amazon, Google, Apple, IKEA, Nestle и другие национальные и мультинациональные гиганты.

Резкое наращивание компаниями своих заявлений о поддержке борьбы с изменениям климата, вкупе с разностью подходов, делает всё затруднительнее отличить подлинную экологическую активность от её имитации, — подчёркивается в докладе NCI.

Имитация компаниями активности по снижению выбросов парниковых газов приобрела такой широкий размах, что даже получила собственное название greenwashing — то есть псевдоэкологический камуфляж с целью выставить себя как социально ответственный бизнес.

Маркетолог и предприниматель Алёна Мишурко рассказала NEWS.ru, что подобная политика имитации в итоге может обойтись компаниям, её применяющим, дороже, чем если бы те не поскупились на реальные действия по сохранению природы.

Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Даже если компания относит выполнение заявленной цели на через десять-двадцать лет, всегда есть люди, которые дотошно будут проверять, делается ли что-то в этом направлении прямо сейчас, или в компании рассчитывают, что к концу объявленного срока про их заявления никто уже не вспомнит. И если оказывается, что компания обманывает общественность, это может грозить ей маркетинговой катастрофой. Алёна Мишурко маркетолог, SMM-стратег, предприниматель маркетолог, SMM-стратег, предприниматель

По мнению эксперта, самой честной и при этом реально полезной тактикой для корпораций было бы ставить перед собой маленькие, но реализуемые в краткосрочной перспективе задачи, которые они заведомо в состоянии решить, а не замахиваться на журавля в небе.

Компания может обязаться, скажем, посадить сто деревьев. Это задача, которую и выполнить просто, и результат будет моментальным, и никто не сможет поставить усилия компании под сомнения. Но, к сожалению, большие корпорации считают, что и задачи они должны ставить глобальные. А вот смогут ли они свои обязательства исполнить — про это там часто думают в последнюю очередь, — говорит Мишурко.

Интересно, что первоначально авторы исследования ставили перед собой прямо противоположную задачу — рассказать о положительной практике корпораций в области борьбы с изменениями климата. Они были крайне удивлены и раздосадованы тем, что не смогли найти примеров такой практики — даже при том, что, к примеру, Amazon ставит себе далеко не самую амбициозную задачу достичь углеродной нейтральности только к 2040 году. Google относит такую же задачу на 2030 год.

В свою очередь Nestle прокомментировала доклад NCI как «показывающий непонимание корпоративной политики (по снижению вредных выбросов) и кишащий неточностями».