Жуткий оползень стер с лица земли курортный городок в Грузии Мэр Тбилиси сообщил, что оползень уничтожил курортный городок Шови в Грузии

Фото: police.ge

Курортный городок Шови в высокогорном крае Рача на севере Грузии полностью уничтожен оползнем, сообщил мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. По его словам, которые приводит портал BM.ge, сейчас специалисты пытаются расчистить завалы. С этой целью было мобилизовано порядка 80 единиц техники.

Случившееся в Раче, конкретно в Шове, очень серьезно. Можно прямо сказать, что Шови не существует, он полностью залит грязью, — сказал Каладзе.

Оползень сошел днем в четверг, 3 августа. В результате происшествия повреждения получили мосты и дороги, ведущие к гостиничному комплексу «Сансет Шови». На место происшествия были направлены вертолеты погранслужбы. Из опасной зоны эвакуировали до 70 человек. Позднее в районе схода оползня спасатели обнаружили тела двух человек. Во время экспертизы было установлено, что одной из погибших является россиянка Ксения Тричева.

Ранее также сообщалось о наводнении в Абхазии. В Пицунде и Гагре из-за сильных дождей под воду ушли автомобили и жилые дома. Кроме того, ливень смыл более 200 метров железнодорожного пути на перегоне Бзыбь — Гагра, а в отделе милиции поселка Бзыпта водой унесло важные документы.