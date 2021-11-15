Журналисты закрытых Киевом СМИ попросили о помощи главу НАТО

Журналисты закрытых на Украине изданий написали коллективное письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в их стране. Обращение также адресовано главам МИД ряда стран, сообщает телеканал «Первый Независимый».

Подписали письмо работники телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый Независимый», а также интернет-портал «Страна.ua» и «Шарий.net».

Журналисты незаконно закрытых украинских СМИ обратились к генсеку НАТО и главам МИД ряда стран с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова в стране <...>. Письмо получили: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Австрии Майкл Линхарт, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, — сообщается на сайте телеканала.

Издание отмечает, что журналисты рассказали официальным лицам о преследовании работников оппозиционных СМИ Украины, попытке ввести цензуру. Также было отмечено, что власть выводит телеканалы из эфира при помощи СБУ, хотя сотрудники спецслужб не имеют на это никаких полномочий. В письме сообщается о фактах нападения на журналистов, попытки со стороны офиса президента контролировать редакционную политику телеканалов.

Ранее новостные телеканалы «Украина 24» и «UA: Первый» сообщили о давлении на редакции со стороны офиса президента Украины. Об этом в прямом эфире заявила ведущая Елена Чабак. Владимир Зеленский опроверг эту информацию.