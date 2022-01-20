Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

Европейские журналисты не стали слушать президента Франции Эммануэля Макрона и покинули зал, где должна была проходить его пресс-конференция, выражая таким образом протест против невозможности задать вопрос, сообщает France Info. Выступление президента было посвящено приоритетам председательства Франции в ЕС на предстоящие полгода, после чего должна была состояться обещанная пресс-конференция.

Пресс-конференция, которая должна была состояться после выступления Макрона в Европарламенте, трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до её начала, — сообщает France Info со ссылкой на своего корреспондента.

Позже журналист телеканала CNews Лоик Синьор на своей официальной странице в Twitter выложил видео, на котором Макрон, комментируя ситуацию, подчеркнул, что уже отвечал на все вопросы представителей СМИ в декабре.

Ранее сообщалось, что Макрон представил приоритеты Франции на время её председательства в Совете ЕС. Среди них фигурируют защита европейских границ, усиление обороноспособности союза, внедрение экотехнологий, борьба за равенство между мужчинами и женщинами, развитие культуры и сотрудничество с Африкой.