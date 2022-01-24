Журналисты сравнили германскую речь Энтони Блинкена с выступлениями Кеннеди

Американский госсекретарь Энтони Блинкен пытается быть похожим на бывшего президента США Джона Кеннеди, заявили журналисты немецкого издания Der Tagesspiegel. По их словам, в сознании обоих существует некая «империи зла», против которой должны сплотиться США и Европа и под которой подразумевается нынешняя Россия.
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Блинкен хочет добиться сплочённости Америки и Европы. Поэтому он закрывает глаза на разногласия, — говорится в публикации.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничительные меры против России должны быть введены в случае её агрессивных действий против Украины, а не до их начала. Если санкции будут приняты раньше, то они потеряют сдерживающий эффект. По его словам, все шаги Вашингтона и Евросоюза нацелены на то, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина не предпринимать агрессивные действия против Киева.