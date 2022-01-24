Журналисты сравнили германскую речь Энтони Блинкена с выступлениями Кеннеди

Американский госсекретарь Энтони Блинкен пытается быть похожим на бывшего президента США Джона Кеннеди, заявили журналисты немецкого издания Der Tagesspiegel. По их словам, в сознании обоих существует некая «империи зла», против которой должны сплотиться США и Европа и под которой подразумевается нынешняя Россия.

Подобную риторику Блинкен продемонстрировал во время выступления в Германии, где проанализировал ситуацию на Украине и отметил, что на карту поставлены право на самоопределение наций, неприкосновенность границ и свобода выбора союзников. Он также взял на себя роль обвинителя и перечислил все договоры, которые президент России Владимир Путин нарушил в отношении Украины. При этом Блинкен не настаивает на том, чтобы Берлин использовал «Северный поток — 2» в качестве рычага против России, и не акцентирует внимание на подверженности Германии давлению со стороны России из-за поставок газа.

Блинкен хочет добиться сплочённости Америки и Европы. Поэтому он закрывает глаза на разногласия, — говорится в публикации.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничительные меры против России должны быть введены в случае её агрессивных действий против Украины, а не до их начала. Если санкции будут приняты раньше, то они потеряют сдерживающий эффект. По его словам, все шаги Вашингтона и Евросоюза нацелены на то, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина не предпринимать агрессивные действия против Киева.