Журналисты с заклеенными ртами промаршировали по центру Киева

Журналисты устроили акцию протеста, пройдя с заклеенными скотчем ртами по центру Киева. В акции приняли участие более сотни работников СМИ, включая закрытые телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщает «Страна.ua».
Протестующие прошли до Оперного театра, где проходило заключительное мероприятие саммита «Крымская платформа». Журналисты намерены обратиться к лидерам иностранных государств, чтобы остановить «убийство свободы слова» на Украине.
Акция протеста прошла накануне Дня независимости Украины. Страна будет отмечать его в 30-й раз.
Ранее сообщалось, что тридцатилетие провозглашения независимости Украины совпало с шумным проведением распиаренной «Крымской платформы», что оставило несколько в тени юбилей.