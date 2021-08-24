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Журналисты с заклеенными ртами промаршировали по центру Киева

07:44, 24 августа 2021
Журналисты с заклеенными ртами промаршировали по центру Киева Фото: Анна Марченко/ТАСС
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Журналисты устроили акцию протеста, пройдя с заклеенными скотчем ртами по центру Киева. В акции приняли участие более сотни работников СМИ, включая закрытые телеканалы — «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщает «Страна.ua».

Протестующие прошли до Оперного театра, где проходило заключительное мероприятие саммита «Крымская платформа». Журналисты намерены обратиться к лидерам иностранных государств, чтобы остановить «убийство свободы слова» на Украине.

Акция протеста прошла накануне Дня независимости Украины. Страна будет отмечать его в 30-й раз.

Ранее сообщалось, что тридцатилетие провозглашения независимости Украины совпало с шумным проведением распиаренной «Крымской платформы», что оставило несколько в тени юбилей.

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