Журналисты с заклеенными ртами промаршировали по центру Киева

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказался о замене представителей ведущих стран Запада на саммите «Крымской платформы». Он уверен, что это является плохим знаком для Киева, о чём написал в Facebook.

Саммит по возвращению Крыма Украине состоялся 23 августа. Президент Владимир Зеленский назвал его старт успешным, а также отметил, что на «Крымской платформе» была создана «мощная международная коалиция» для «освобождения» Крыма....