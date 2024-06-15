Журналисты показали проект договора России с Украиной о мире NYT: в 2022 году Украина была готова стать «постоянно нейтральным государством»

Фото: Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

В апреле 2022 года Москва и Киев обсуждали проект договора о мире, по которому Украина соглашалась стать «постоянно нейтральным государством», сообщает The New York Times. Журналисты впервые опубликовали документ полностью. Из него следует, что изначальные мартовские требования к 15 апреля изменились.

Украина согласилась никогда не вступать в НАТО или другие альянсы, РФ потребовала признать русский язык официальным и отменить введенные в 2014-м санкции. По данным NYT, Киев смог бы войти в Евросоюз, обязался бы отвести войска, сократить их численность и ограничить дальность ракет. Журналисты сообщают, что украинская сторона не согласилась с требованием россиян, по которому Москва была способна наложить вето на гарантии безопасности.

Нам удалось найти вполне реальный компромисс. В середине апреля, в конце апреля мы были очень близки к тому, чтобы завершить нашу войну каким-то мирным урегулированием, — заявил член украинской переговорной команды Александр Чалый.

Бывший высокопоставленный американский чиновник отметил, что не было ясно, «серьезен ли Путин», были ли полномочия у переговорщиков. Один из украинских участников диалога считает те разговоры блефом со стороны Москвы, двое других назвали их серьезными.

Представитель Кремля Дмитрий Песков счел проект соглашения с Украиной 2022 года неактуальным. Он подчеркнул, что власти не хотели бы раскрывать его содержание.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России 14 июня заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.