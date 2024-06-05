Поставленное США оружие в последние дни неоднократно использовалось Украиной при ударах по территории России, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на западного чиновника и американского сенатора. Журналисты не уточнили, какие именно объекты подверглись обстрелам.

Чиновник не был уполномочен публично комментировать деликатный вопрос и говорил на условиях анонимности. Сенатор-республиканец Майк Раундс из Южной Дакоты <...>подтвердил факт ударов с использованием американского оружия, но не уточнил, как его проинформировали, — говорится в статье.