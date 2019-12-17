https://static.news.ru/photo/95db732a-20f8-11ea-95e4-fa163e074e61_660.jpg Кит Дейтон Фото: Maurizio/face to face/Global Look Press

Газета Politico сообщила, что на пост посла Соединённых Штатов на Украине рассматривается два кандидата. Об этом журналистам рассказали несколько источников.

Представителем государства может стать директор Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон, сообщается на сайте издания. Другой претендент — исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Американскому президенту нравится кандидатура Дейтона. Военный уже выразил готовность приступить к работе.

Тем временем госсекретарь Майкл Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце в знак поддержки. Поездка, подтверждённая чиновником администрации Трампа, будет первым визитом Помпео в страну в качестве топ-дипломата Америки, — отмечает СМИ.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти не осуществляли вмешательства в ход президентских выборов 2016 года в США в целях поддержки кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. С таким заявлением выступила бывший американский посол на Украине Мари Йованович.