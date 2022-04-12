Журналисты из России и ЛНР попали под артиллерийский обстрел ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь по журналистам из России и Луганской Народной Республики (ЛНР) в посёлке городского типа Фрунзе, сообщает ТАСС. О ещё одном обстреле со стороны ВСУ в Мариуполе сообщил военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, по информации газеты, по нему и его группе открыли снайперский огонь, однако спасти ситуацию, благодаря ответной реакции, смогли чеченские военнослужащие.

Во время фиксации последствий обстрела со стороны ВСУ в поселке Фрунзе под артиллерийский обстрел попала группа журналистов, — говорится в сообщении.

Сотрудник «КП» сообщил, что неподалёку от его группы прозвучали два выстрела, после чего член его команды выкрикнул «Снайпер» и в следующий миг стешин оказался в укрытии — за двигателем и колесом машины, в недосягаемости снайперской пули.

По большому счету, пока мы забирали термос, заводили машину…снайпер бы нас там всех и прикончил, на этой голой площадке на вершине холма, зажатых между машиной и стеной храма. Снайпера спугнули чеченцы на бронеавтомобиле. Они тоже слышали выстрелы, бросились в машину и погнали в частный сектор, раскинувшийся на следующем холме - зачищать, — пишет «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что съёмочная бригада Первого канала 12 апреля оказалась под обстрелом в украинском городе Мариуполе. Корреспондент Ирина Кусенкова получила ранения. Представители телеканала отметили, что в точках, где проходили бои, оказалось одновременно несколько съёмочных групп.