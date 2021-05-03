Журналисты из 63 стран призвали защитить свободу слова в России

https://static.news.ru/photo/7242980c-ac21-11eb-8082-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поддержку независимых СМИ в России выступили 250 журналистов из 63 стран мира. Об этом сообщило РБК.

Заявление опубликовано на сайте DOXA, оно приурочено ко дню свободы печати 3 мая. Его подписали 250 человек, в том числе сотрудники The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и других медиа, сообщает медиапортал.

В открытом письме, которое подписали журналисты, говорится о давлении на независимые российские СМИ. Подписанты также призвали власти защитить свободу слова.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло интернет-издание «Медуза» в список иностранных агентов. Такое решение принято «во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации». Издание зарегистрировано в Латвии. Формально в перечне значится SIA Medusa Project, так редакция проходит по документам.

Также в России введены штрафы за распространение в печатных и электронных изданиях материалов иностранного СМИ, признанного в России иноагентом, или отечественного юридического лица, включённого в реестр иностранных СМИ, без указания на данный статус, будет караться штрафами. Для физических лиц штраф составит от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей. Юридические лица в случае нарушения законодательства расстанутся с 40–50 тысячами рублей.