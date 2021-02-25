Журналисты Daily Mail узнали о «новом бен Ладене»

https://static.news.ru/photo/6cbfaa30-77a3-11eb-aedd-96000091f725_660.jpg Усама бен Ладен Фото: Global Look Press

«Аль-Каида» (запрещённая в России террористическая организация) сменила главаря. Новый лидер террористов носит прозвище Меч Возмездия, при нём организация может стать столь же опасной, как при Усаме бен Ладене.

Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, в конце 2020 года скончался преемник бен Ладена Айман аз-Завахири. Новым главарём стал Сейф аль-Адель, бывший египетский военный. Британские журналисты считают, что сейчас он скрывается в Иране. Издание называет его «блестящим и безжалостным стратегом».

По некоторым данным, аль-Адель был членом террористической организации на протяжении почти 30 лет. В США его разыскивают по подозрению в причастности к взрывам американских посольств в Кении и Танзании. За информацию о Мече Возмездия Вашингтон готов заплатить $10 млн.

В докладе ООН, выпущенном в начале февраля, сообщалось о захвате в плен главаря отделения «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове Халида Батарфи. Спецоперация по его поимке прошла в Йемене, в документе не указано, кто её проводил. Отмечалось, что это первый случай, когда лидер террористов такого ранга попал в плен живым.

Ранее исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер выразил желание окончить нынешние вооружённые конфликты с участием Соединённых Штатов. В качестве примера Миллер назвал борьбу США с «Аль-Каидой». Он считает, что война с ней, начавшаяся ещё в 2001 году, не окончена, писал NEWS.ru.