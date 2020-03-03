https://static.news.ru/photo/d02f4f80-5d6e-11ea-ae86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене пройдёт при усиленных мерах безопасности. На него не допустят журналистов.

Отмечается, что решение было принято из-за угрозы эпидемии коронавируса. Перед этим организаторы проконсультировались с органами здравоохранения.

Мы будем вынуждены ограничить доступ для всех СМИ, к сожалению, — цитирует ТАСС сообщение источника в картеле.

При этом большинство журналистов уже прибыли в столицу Австрии. Им придётся ждать на улице окончания встречи. ОПЕК обещает информировать обо всех решениях, принятых на заседании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что секретариат ОПЕК переводит часть сотрудников в Вене на удалённый режим работы.