Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене пройдёт при усиленных мерах безопасности. На него не допустят журналистов.
Отмечается, что решение было принято из-за угрозы эпидемии коронавируса. Перед этим организаторы проконсультировались с органами здравоохранения.
Мы будем вынуждены ограничить доступ для всех СМИ, к сожалению, —
цитируетТАСС сообщение источника в картеле.
При этом большинство журналистов уже прибыли в столицу Австрии. Им придётся ждать на улице окончания встречи. ОПЕК обещает информировать обо всех решениях, принятых на заседании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что секретариат ОПЕК переводит часть сотрудников в Вене на удалённый режим работы.
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