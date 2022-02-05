Журналистов Deutsche Welle пригласили участвовать в поездке Шольца в Москву
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
20:59, 05 февраля 2022
Фото: Global Look Press
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Представители медиакомпании Deutsche Welle приглашены сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля, сообщил в Twitter официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. Он опроверг информацию о том, что возглавляемое им правительственное ведомство печати якобы отказало изданию в участии в поездке в Россию.
Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку канцлера в Москву, — написал Хебештрайт.
Ранее газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию сообщила, что представителей Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в Москву, потому что немецкие власти отказали им в участии.
По данным издания, управление прессы и информации федерального правительства отказало DW в участии. Как отмечается в статье, Шольц мог пойти на такой шаг, чтобы избежать конфликта с Россией.
Московское бюро Deutsche Welle закрылось 4 февраля после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране. На телеканале отметили, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны сдать свои аккредитации.
Поводом послужило решение комиссии по надзору за СМИ запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник.