Журналистов Deutsche Welle пригласили участвовать в поездке Шольца в Москву

Представители медиакомпании Deutsche Welle приглашены сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в Москву 15 февраля, сообщил в Twitter официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт. Он опроверг информацию о том, что возглавляемое им правительственное ведомство печати якобы отказало изданию в участии в поездке в Россию.

Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку канцлера в Москву, — написал Хебештрайт.

Ранее газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию сообщила, что представителей Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих канцлера Германии Олафа Шольца во время его визита в Москву, потому что немецкие власти отказали им в участии.

По данным издания, управление прессы и информации федерального правительства отказало DW в участии. Как отмечается в статье, Шольц мог пойти на такой шаг, чтобы избежать конфликта с Россией.

Московское бюро Deutsche Welle закрылось 4 февраля после решения РФ запретить вещание медиакомпании в стране. На телеканале отметили, что подобное решение стало «большим потрясением» для сотрудников, которые в течение дня должны сдать свои аккредитации.

Поводом послужило решение комиссии по надзору за СМИ запретить вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник.