Журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко могли отравить в Германии

Фото: Максим Новиков/ИТАР-ТАСС

Елена Костюченко, 2011 год

Журналистка «Новой Газеты» Елена Костюченко рассказала у себя на странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) об угрозах убийством на Украине осенью 2022 года. В декабре Костюченко положили в берлинскую клинику «Шарите», что дало повод журналистке Ксении Собчак предположить попытку отравления Костюченко.

По данным Собчак, опубликованным в ее Telegram-канале, первые признаки отравления проявились, когда Костюченко отправилась из Берлина в Мюнхен, чтобы подать документы в украинское посольство перед поездкой в Иран. После того, как утром 18 октября Костюченко приехала на поезде в Мюнхен, у нее начались головные боли, сильная одышка при ходьбе, слабость, а на следующее утро она проснулась от боли в животе и головокружения. Через несколько недель симптомы прошли, но началась бессонница и внезапные покраснения ладоней и ступней с отеками.

Костюченко записалась к врачу, который принял ее лишь через 10 дней и списал все на последствия коронавируса. Отравление заподозрили после анализов, в которых печеночные ферменты АЛТ и АСТ превышали норму в пять раз, а в моче нашли кровь. Впоследствии полиция направила журналистку в токсикологическое отделение клиники «Шарите» в Берлине, где до этого лечились оппозиционер Алексей Навальный и активист Петр Верзилов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В мае 2023 года издание Die Welt сообщало о расследовании полиции ФРГ по факту еще двух предполагаемых случаев отравлений, в том числе экс-ведущей «Эха Москвы» Ирины Баблоян, также обращавшейся в клинику «Шарите». СМИ писали, что состояние журналисток ухудшилось после участия в конференции российской оппозиции в Берлине, состоявшейся в конце апреля.