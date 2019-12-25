https://static.news.ru/photo/ee3f288a-2711-11ea-8041-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: dodonigor/vk.com

Журналистов газеты Ziarul de Gardă (ZdG) не позвали и не пустили на вечеринку, организованную президентом Молдавии Игорем Додоном. На мероприятии присутствовали руководители СМИ, репортёры из Кишинёва и многие дипломаты.

Официальная информация о вечеринке обнародована не была. Прибывшей на мероприятие журналистке ZdG войти в здание запретила охрана. Пресс-секретарь молдавского лидера Кармена Стерпу сообщила, что репортёрам издания вход не разрешён.

В газете запрет связали с недавним расследованием «Все люди президента», после которого многие журналисты издания были заблокированы на официальной странице Игоря Додона в социальной сети Facebook.

Президент Молдавии Игорь Додон пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить республику с пастырским визитом. Он может состояться в 2020 году, писал NEWS.ru.