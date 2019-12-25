Журналистов газеты Ziarul de Gardă (ZdG) не позвали и не пустили на вечеринку, организованную президентом Молдавии Игорем Додоном. На мероприятии присутствовали руководители СМИ, репортёры из Кишинёва и многие дипломаты.
Официальная информация о вечеринке обнародована не была. Прибывшей на мероприятие журналистке ZdG войти в здание запретила охрана. Пресс-секретарь молдавского лидера Кармена Стерпу сообщила, что репортёрам издания вход не разрешён.
В газете запрет
Президент Молдавии Игорь Додон пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить республику с пастырским визитом. Он может состояться в 2020 году, писал NEWS.ru.
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