Журналистка погибла при освещении акций протеста в Пакистане Журналистка местного телеканала погибла при освещении акций протеста в Пакистане

В ходе освещения массовых акций протеста в Пакистане, которые организовала оппозиционная партия «Движение за справедливость» (ДЗС), погибла репортер местного телеканала «Канал-5» Садаф Наим. Об этом сообщает газета Dawn. Инцидент произошел в городе Садхок, провинция Пенджаб, во время очередного этапа «Долгого марша за реальную независимость»

По информации СМИ, журналистка упала с грузовика, на котором ехал председатель ДЗС Имран Хан. Она попала под колеса транспортного средства и погибла.

В результате случившегося митинг был прерван. Марш должен возобновиться 31 октября из города Камоке в той же провинции. Имран Хан выразил слова соболезнования семье погибшей.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф также выразил соболезнования родным и близким журналистки.

Массовые митинги «Долгого марша» поочередно проходят в 15 городах страны. Акция началась 28 октября в Лахоре, ее завершение запланировано на 4 ноября в Исламабаде.

Имран Хан занимал пост главы правительства Пакистана и покинул его в апреле текущего года после вотума недоверия. В мае он запустил кампанию по возвращению к власти в республике.

Ранее сообщалось, что на границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка, которая привела к жертвам с обеих сторон. Конфликт вспыхнул из-за строительства пакистанцами контрольно-пропускного пункта на границе между двумя странами, в то время как афганская сторона выступает против возведения на границе какого-либо военного сооружения. Афганистан обвинил пакистанских военных в открытии огня.