Журналиста Washington Post отстранили от работы из-за поста о России

Фото: Martin Bialecki / dpa / Global Look Press

Журналиста американской газеты The Washington Post Пола Фархи отстранили от работы в марте этого года после публикации поста о России, пишет Politico. Отмечается, что сотрудник издания поставил под угрозу безопасность коллег, когда на своей странице в Twitter написал, что газета перестает подписывать материалы именами работающих в России корреспондентов, чтобы обезопасить их. Журналист был отстранен на пять дней.

Прошлой весной газета Washington Post незаметно отстранила от должности одного из своих старейших репортёров, Пола Фархи, несмотря на протест профсоюза, представляющего репортёров газеты, — сказано в публикации.

Несколько коллег Фархи, которые были свидетелями инцидента подтвердили изданию информацию о причине отстранения. Отмечается, что в начале марта президент России Владимир Путин подписал закон о «фейках» о российской армии.

Британское издание Daily Mail ранее опубликовало на своей странице в YouTube видео с названием «Жители Светлодарска реагируют на российские обстрелы», которое оказалось фейком. Отмечается, что на видео жители города утверждают, что населённый пункт обстреляли из «натовского» оружия, а огонь вели украинские военные. Светлодарск находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР) с 24 мая.