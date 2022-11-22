Журналиста АР уволили за фейк о падении в Польше российской ракеты Daily Beast: AP уволило журналиста за фейк о падении в Польше российской ракеты

Фото: EPA/ТАСС

Польша. Пшеводув. Вид на зерновой склад

Агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорту за фейковый материал о падении российской ракеты на территории Польши, сообщает Daily Beast. В агентстве пояснили, что он нарушил «строгие редакционные стандарты, имеющие решающее значение для миссии АР».

Публикация, автором которой выступил Лапорта, широко цитировалась в интернете и различных СМИ. При этом в качестве единственного источника информации, на который опирался журналист, был неназванный «высокопоставленный сотрудник разведки США».

На следующий день материал был исправлен, в нем было указано, что, согласно последующим сообщениям, ракета была российского производства, но выпущена украинской стороной.

В АР разъяснили, что автор публикации нарушил правила работы с источниками: в случаях, когда они анонимные, их должно быть больше одного. Отступить от этого правила можно, только если источником является авторитетная фигура, «которая предоставляет информацию настолько подробную, что нет сомнений в ее точности».

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский раее выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Позже президент США Джо Байден усомнился в словах украинского коллеги. По словам главы Белого дома, его заявление не дает никаких доказательств.