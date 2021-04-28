Журналист рассказал, как стать «агентом Кремля» в США

В США любого человека, сомневающегося в российской угрозе, называют «агентом Кремля», утверждает американский журналист Гленн Гринвальд. Об этом сообщает Fox News.
Люди настолько в это поверили, что теперь думают, будто они должны сделать всё возможное, чтобы противостоять России. А если вы открыто поставите под сомнение этот тезис, например, как мы сейчас, люди назовут вас кремлевским шпионом, — объяснил журналист.
Таким образом, чтобы стать «агентом Кремля» достаточно высказывать противоположную точку зрения по вопросу российской угрозы.
Гринвальд считает, что американцев запугивали рассказами об этой угрозе, чтобы на военный бюджет США можно было выделять больше денег. По его мнению, сейчас отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке со времён холодной войны.