Журналист рассказал, как стать «агентом Кремля» в США

Китайские журналисты отказываются писать про победу режиссёра Хлои Чжао на премии «Оскар», передаёт газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в местных СМИ. Женщина получила статуэтку в категории «Лучший фильм» за картину «Земля кочевников».

Но в отделе пропаганды Коммунистической партии КНР запретили государственным медиа публиковать материалы об успехе Чжао из-за её «предыдущих публичных высказываний», считают в WSJ. По словам инсайдеров издания, сейчас поисковые запросы...