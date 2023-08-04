В России заявили о необходимости возвращения военной базы во Вьетнаме Журналист Кириллов объяснил необходимость возвращения базы во Вьетнаме активностью США

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Малый противолодочный корабль проекта 1331M Зеленодольск

России следует возобновить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и восстанавливать дружбу с государствами Индо-Китая, вернувшись к традициям СССР, уверен журналист Андрей Кириллов. В беседе с SM.News он уточнил, что необходимо возрождать военную базу России во вьетнамском Камрани в условиях активности, которую проявляют США, формируя там свои политические, экономические и военные блоки.

Из региона, который позволял контролировать и морские пути, и воздушные, к сожалению, Россия ушла оттуда. Но сейчас надо как-то возвращаться. Учитывая ту активность, которую сейчас проявляют и Соединенные штаты Америки, — пояснил журналист.

Кроме того, стоит наладить связи с Лаосом, Камбоджи и Таиландом, подчеркнул эксперт. По словам журналиста, этим странам надо напомнить о поддержке, которую оказала Москва, в борьбе с колониальными правлениями. Кириллов уточнил, что в этом макрорегионе нужно формировать международные отношения в новом формате, учитывая международную обстановку.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что России необходимо восстановить прежние военные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он призвал вернуть в строй военную базу в Лурдесе на Кубе.