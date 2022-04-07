Европе предрекли раскол из-за наплыва украинских беженцев

Журналист из Германии Кристоф Хёрстел рассказал «Известиям» о проблемах, с которыми столкнулись русские в ФРГ из-за наплыва украинских беженцев. По его словам, украинцы угрожают русским в стране уже давно, а дальнейшее распространение нацистских идей чревато масштабным конфликтом в Европе в отношении русских.

Германия приняла более 300 тыс. беженцев, население страны с радостью им помогает. Но с некоторыми беженцами возникают проблемы. <...> На данный момент совершено более 300 преступлений против русских и лишь 100 — против украинских беженцев, — отметил он.

Другая проблема заключается в том, что многие из беженцев полны ненависти и неуважения к отношениям России и Германии, исповедуют расистские взгляды, не уважают русскую культуру и не хотят видеть её в Европе. По словам Хёрстела, с подобными беженцами уживаться сложно, а этот вопрос должны взять под контроль власти, так как расизм в Германии строго запрещён.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что с начала спецоперации на Украине в Германии было совершено 383 преступления в отношении лиц, имеющих российское происхождение. Она отметила, что в большинстве случаев противоправные деяния варьировались от оскорблений и угроз до порчи имущества, однако в ряде случаев имели место и акты насилия.

До этого жители ФРГ раскритиковали за чрезмерную русофобию украинского посла в Германии. В одном из интервью местным СМИ он заявил, что не делит русских на хороших и плохих, для него все русские — враги. Читатели написали в комментариях к интервью о недопустимости разжигания ненависти по национальному признаку и сочли дипломата расистом.