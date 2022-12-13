Журналист Плющев: писателя Быкова не пускают в Грузию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом в РФ в список СМИ-иностранных агентов) не пускают в Грузию, сообщил бывший радиоведущий «Эха Москвы» Александр Плющев. В своем Telegram-канале он написал, что писатель уже в течение четырех часов находится на погранпункте в Батуми. По словам журналиста, туда Быков прилетел из Стамбула. Сотрудники погранслужбы отобрали у писателя документы.

Писателя Дмитрия Быкова не пускают в Грузию. Как сообщил мне сам Дмитрий Львович, он уже четыре часа находится на погранпункте в Батуми, куда он прибыл из Стамбула. Его документы забрали пограничники и ничего не говорят, — написал Плющев.

Быков изначально занял антироссийскую позицию, осудив спецоперацию на Украине.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфенова и Дмитрия Глуховского (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она.