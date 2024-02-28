Журналист из США раскрыл детали ужина с Лавровым Журналист из США Хинкл заявил, что подарил Лаврову газету 1945 года на ужине

Фото: twitter.com/jacksonhinklle

Джексон Хинкл и Сергей Лавров

Журналист из США Джексон Хинкл принял участие в работе конгресса Международного движения русофилов в Москве и рассказал об ужине с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По его словам, во время встречи с российским министром он подарил ему газету 1945 года с новостью про День Эльбы.

От имени американских патриотов я подарил министру Лаврову газету 1945 года, в которой сообщалось о Дне Эльбы, — написал Хинкл на странице в Twitter (X).

Журналист уточнил, что новость в газете была посвящена объединению советских и американских войск на поле боя в период Второй мировой войны, когда «Германию разделили пополам». Хинкл также отметил, что он был единственным представителем США, кого избрали в Исполнительный совет Международного движения русофилов.

Второй конгресс Международного движения русофилов и Форум по многополярности проходили в российской столице 26 и 27 февраля. Представители стран со всех континентов обсудили необходимость создания многополярного мира, основанного на взаимном уважении. Участие в работе конгресса, в частности, приняли ведущий эксперт Коммунистической партии Китая по международным отношениям Чанг Вэйвэй, внук Шарля де Голля Пьер де Голль и потомок древнейшего рода принцесса Виттория Аллиата де Виллафранка.