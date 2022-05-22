Журналист из Перу раскрыл фейки о российской спецоперации FPP: США и НАТО финансируют британскую компанию, создающую фейки о спецоперации России

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Перуанский журналист Рикардо Санчес Серра заявил, что западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют ложную информацию о российской спецоперации на Украине. За подобным освещением ситуации стоят крупные западные игроки, отметил он в выступлении, которое опубликовал сайт Федерации журналистов Перу (Federación de Periodistas del Perú).

Большая часть антироссийской пропаганды исходит от влиятельной английской маркетинговой компании PR Network, которая снабжает западные СМИ контентом против России и в пользу Киева. Компанию финансируют НАТО и США, — подчеркнул Серра.

Журналист считает, что фейковыми новостями «промыли мозги» жителям западного полушария, поэтому люди там не способны отличить ложные сообщения от правдивых. Он привёл ряд примеров.

Оказалось, что здания, которые якобы разрушили россияне в Киеве, на самом деле были сняты в секторе Газа. Разрушения в Донбассе приписали России, а на самом деле в них попала украинская ракета «Точка-У», — отметил Серра.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор потребовал от английской «Википедии» удалить несколько статей о специальной военной операции на Украине. РКН посчитал, что материалы содержат недостоверную информацию о целях спецоперации, потерях ВС РФ и атаках на гражданское население.