Журналист из Львова возмутился нежеланием жителей Донбасса быть украинцами

https://static.news.ru/photo/13f60ce4-a635-11eb-a8c5-96000091f725_660.jpg Остап Дроздов Фото: ostap.drozdov/facebook.com

Переселенцы с Донбасса не хотят поддаваться «украинизации» и везут с собой на Украину русские привычки. Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов в эфире «4 канала».

Они приезжают сюда, и их дети продолжают што-кать и как-ать и не считают необходимым лишать себя симпатии к русскому шансону. Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют, — отметил журналист.

Он сослался на соседку, которая за четыре месяца в Италии стала похожа на итальянку, при этом русские, по его мнению, «всё делают русским».

Ранее стало известно, что журналист Остап Дроздов призвал власти Украины усилить наказание за неуважение родного языка для жителей страны, особенно для несовершеннолетних. По его словам, сейчас «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно».