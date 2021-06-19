Журналист из ФРГ назвал «роковую ошибку» Запада в отношении РФ

https://static.news.ru/photo/6a51cdf0-d239-11eb-ac31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». Об этом заявил в статье для немецкой Die Welt колумнист Михаэль Штюрмер.

По мнению автора, в США посчитали, что наступил «конец истории», когда развалился СССР. Там уверовали, что закончилось идеологическое противостояние, но это была фантазия и эйфория продлилась недолго.

Из руин Советского союза через неимоверную боль и революционные преобразования возродилась Россия. При этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учёта мнения Москвы, — указал Штюрмер.

После этого Москва скрывала досаду, но старые счета открыты и сейчас. Колумнист добавил, что в Европе возникла система, созданная на гегемонии Вашингтона. Однако затем Москва вернулась на международную арену.

Поскольку короткий период слабости России после развала Советского Союза не был её концом, получается, что Запад недооценил конкурента, считает Штюрмер. Он подчеркнул, что это был «роковой самообман».

Ранее стало известно, что Россия должна обеспокоиться реальной силой китайцев, чтобы страны рассорились и прекратили сближение. А «помочь» им в этом должны США. Такого мнения придерживается колумнист французской газеты Le Figaro. Он отмечает, что уже сейчас Вашингтон вместо «риторической войны», которую Джо Байден объявил авторитарным режимам, должен не допустить сближения России и Китая.